ЭДО

«Сбермаркет» за 3 месяца перешел на электронный документооборот

Компания на 30% снизила нагрузку на сотрудников. Также стало быстрее взаимодействие с контрагентами.

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Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» при поддержке «Терралинк» завершил переход на полностью автоматизированный электронный документооборот, пишут «C-news».

Компания за 3 месяца интегрировала сервисы четырех операторов ЭДО в систему «1C», ежедневно «Сбермаркет» и контрагенты обращаются к 500 тыс. документов.

Теперь весь документооборот происходит в привычном для контрагентов «Сбермаркета» интерфейсе «1С».

Благодаря переходу на ЭДО нагрузка на сотрудников отдела делопроизводства и бухгалтерии «Сбермаркета» сократилась примерно на 30%.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
ЭДО
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