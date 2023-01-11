«Сбермаркет» за 3 месяца перешел на электронный документооборот

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» при поддержке «Терралинк» завершил переход на полностью автоматизированный электронный документооборот, пишут «C-news».
Компания за 3 месяца интегрировала сервисы четырех операторов ЭДО в систему «1C», ежедневно «Сбермаркет» и контрагенты обращаются к 500 тыс. документов.
Теперь весь документооборот происходит в привычном для контрагентов «Сбермаркета» интерфейсе «1С».
Благодаря переходу на ЭДО нагрузка на сотрудников отдела делопроизводства и бухгалтерии «Сбермаркета» сократилась примерно на 30%.