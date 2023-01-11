Какие коды ставить в декларации по акцизам на алкоголь

Коды приводит ФНС в письме от 26.12.2022 № СД-4-3/17567@.
Код
Срок уплаты
01
сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет по сроку не позднее 28-го числа текущего налогового периода исходя из общего объема этилового спирта
02
сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет по срокам уплаты в целях исполнения обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией
03
сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет по сроку не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом
04
сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет по сроку не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом