Акцизы

Какие коды ставить в декларации по акцизам на алкоголь

При заполнении декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную продукцию и виноград надо указывать новые коды периодов. Это связано с введением ЕНП.

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Коды приводит ФНС в письме от 26.12.2022 № СД-4-3/17567@.

Код 

    Срок уплаты

01

сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет по сроку не позднее 28-го числа текущего налогового периода исходя из общего объема этилового спирта

02

сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет по срокам уплаты в целях исполнения обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией

03

сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет по сроку не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

04

сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет по сроку не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

 

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Источник:
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Рубрика:
Акцизы
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