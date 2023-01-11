Личные финансы

Вторичное жилье в Москве подешевело

Цены на вторичное жилье в «старой» Москве снизились на 20%, падение может продолжиться до 35%.

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Средняя стоимость вторичного жилья в Москве упала на 20% по сравнению с мартом 2022 года, пишет «RG.RU».

Цены продолжат падать и могут снизиться на 35%.

«В ближайшей перспективе во вторичном сегменте вполне спокойно и безболезненно стоимость может снизиться еще на 10% – учитывая, что в 2020-2021 годах рынок был перегрет, и в результате надулся огромный ценовой пузырь. Теоретически допускаю, что в дальнейшем, постепенно, цены опустятся еще на 5%», – сообщает Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» компании ИНКОМ-Недвижимость.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Москве 275,8 тыс. рублей. При этом жилье в Новой Москве за год подорожало на 2,1% до 203,1 тыс. рублей за «квадрат». В Московской области цены выросли на 5,1%.

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Источник:
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Рубрика:
Личные финансы
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