ЦБ не будет менять ДКП, но пересмотрит бюджетное правило по операциям с юанем

Банк России c 13 января 2023 года возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином механизма бюджетного правила, сообщает сайт ЦБ.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».

Банк России не будет менять денежно-кредитную политику (ДКП) и продолжит совершать сделки на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности

Объем операций будет зависеть от размера нефтегазовых доходов федерального бюджета. Если месячные доходы превысят базовый уровень, то Минфин будет покупать валюту. Если средства от нефтегазовой отрасли недополучат, то ликвидные активы продадут.

В январе 2023 года ожидают недополучение нефтегазовых доходов в размере 54,5 млрд рублей. Поэтому Минфин с 13 января по 6 февраля 2023 года будет ежедневно выставлять на продажу активы эквивалентные 3,2 млрд рублей.