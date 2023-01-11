IT-компании

IT-компания из Томска попала в топ-10 компаний ОАЭ

В 2022 году Rubius открыла офисы в четырех странах, компания создает инженерное ПО и продукты для автоматизации бизнеса.

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IT-компания из Томска Rubius в 2022 году открыла офисы в ОАЭ, Сингапуре, Саудовской Аравии и Казахстане и попала в топ-10 компаний ОАЭ с лучшим клиентским опытом, сообщает «ТАСС».

За 2022 год Rubius открыл партнерские офисы в Сингапуре, Саудовской Аравии и Казахстане, тогда доход компании вырос на 44%.

«Мы стали еще международнее. Открыли Rubius Gulf – полноценную Mainland компанию с IT-лицензиями в Дубае и Абу Даби. И даже вошли в топ-10 B2B Companies in UAE по версии Clutch», – сообщил Сергей Дорофеев, сооснователь Rubius.

Организация Rubius разрабатывает инженерное программное обеспечение, создает сервисы для автоматизации бизнес-процессов, алгоритмы машинного обучения, работает с 3D-визуальзацией. Главный офис компании находится в Томске.

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Налог на прибыль

Расходы на служебное авто учитывают для налога на прибыль, если они подтверждены документально

К прочим расходам (пп. 11 п. 1 ст. 264 НК) относятся, в том числе, расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта).

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