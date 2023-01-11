IT-компания из Томска попала в топ-10 компаний ОАЭ

IT-компания из Томска Rubius в 2022 году открыла офисы в ОАЭ, Сингапуре, Саудовской Аравии и Казахстане и попала в топ-10 компаний ОАЭ с лучшим клиентским опытом, сообщает «ТАСС».

За 2022 год Rubius открыл партнерские офисы в Сингапуре, Саудовской Аравии и Казахстане, тогда доход компании вырос на 44%.

«Мы стали еще международнее. Открыли Rubius Gulf – полноценную Mainland компанию с IT-лицензиями в Дубае и Абу Даби. И даже вошли в топ-10 B2B Companies in UAE по версии Clutch», – сообщил Сергей Дорофеев, сооснователь Rubius.

Организация Rubius разрабатывает инженерное программное обеспечение, создает сервисы для автоматизации бизнес-процессов, алгоритмы машинного обучения, работает с 3D-визуальзацией. Главный офис компании находится в Томске.