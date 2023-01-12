Весной могут повысить призывной возраст до 30 лет

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Сначала хотят призывать на службу людей в возрасте от 18 до 30 лет, затем этот механизм доработают. Минимальный возраст будет 21 год, а предельный – 30 лет. Такой переход займет от одного года до трех лет.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после – привести эти данные в соответствие с военным заданием», – заявил Андрей Картаполов.

21 декабря 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить верхний порог призыва до 30 лет.