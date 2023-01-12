Права потребителей

ЦБ разберется с навязыванием страховок в кредитных договорах

Клиенты стали чаще жаловаться на то, что банки навязывают дополнительную страховку при оформлении кредитных договоров.

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Защитники прав потребителей направили в ЦБ предложение запретить банкам включать страховки в кредитные договоры, сообщает «Коммерсант».

Авторы инициативы считают, что меры, которые предпринимает ЦБ недостаточны, и кредитные организации продолжают навязывать клиентам свои страховые продукты. Подобная практика наблюдается даже у крупнейших игроков – в Сбербанке, Газпромбанке и Россельхозбанке.

Центробанк получил письмо и сообщил, что навязывание страховок недопустимо, у заемщика есть право застраховать свою жизнь и здоровье отдельно от кредитного договора.

В 2022 году на 10% выросло число обращений по навязыванию банками страховок жизни по сравнению с 2021 годом, а по страхованию рисков здоровья и от несчастных случаев – почти на 30%.

Плата за страховку может составлять до 18% от суммы кредита, а ставка при отказе от страхования может вырасти на 5–20%.

Страховка является условием для оформления займа, но банки обыгрывают приобретение страховки в свою пользу, а клиент может не знать своих прав и купить в кредит бесполезную страховку. Если погасить кредит досрочно, то вернуть переплату по страховке очень сложно.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Права потребителей
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