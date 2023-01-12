Мобилизация

Кремль поддержал повышение призывного возраста

Владимир Путин и Дмитрий Песков концептуально поддержали идею повысить призывной возраст до 30 лет.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова об изменении возрастных границ призыва этой весной. Об этом пишет «Коммерсант».

«Аргументация должна быть представлена министерством обороны. В данном случае это прерогатива министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию в министерства обороны», – сообщил Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что начать призыв мужчин до 30 лет могут уже весной 2023 года.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Мобилизация
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