В новогодние праздники Wildberries принял в два раза больше заказов

Пользователи Wildberries в период новогодних каникул – с 1 по 9 января – заказали товаров на общую сумму более 60 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Чаще всего пользователи заказывали косметику, парфюм, одежду, продукты и смартфоны.

Увеличился спрос на компьютеры и ноутбуки (в 3,8 раза больше, чем в прошлом году), продажи игровых консолей выросли в 3,6 раза, строительных инструментов – в 3,4 раза, оборудования для «умного» дома и безопасности (в 3 раза), товаров для садоводства (почти в 3 раза).

Из-за январских морозов пользователи начали покупать больше товаров для дома, для бани и семейного отдыха.