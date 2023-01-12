Маркетплейсы

В новогодние праздники Wildberries принял в два раза больше заказов

Объем заказов на маркетплейсе превысил 60 миллиардов рублей. Стали чаще заказывать компьютеры и электронику, косметику и парфюмерию.

Версия для печати

Пользователи Wildberries в период новогодних каникул – с 1 по 9 января – заказали товаров на общую сумму более 60 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Чаще всего пользователи заказывали косметику, парфюм, одежду, продукты и смартфоны.

Увеличился спрос на компьютеры и ноутбуки (в 3,8 раза больше, чем в прошлом году), продажи игровых консолей выросли в 3,6 раза, строительных инструментов – в 3,4 раза, оборудования для «умного» дома и безопасности (в 3 раза), товаров для садоводства (почти в 3 раза).

Из-за январских морозов пользователи начали покупать больше товаров для дома, для бани и семейного отдыха.

Скидка 40% на Клерк.Премиум только на этой неделе!

Это первый раз, когда «Клерк» раздает сервис почти в два раза дешевле! Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк.Премиум. пока дешево — всего 10 800₽. Больше такой цены не будет. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Маркетплейсы
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Зарплата

Аванс за январь не должен быть меньше фактической зарплаты за первую половину месяца. Больше тоже не должен

Аванс – это зарплата за первую половину месяца. Ее надо считать по факту. Платить меньше, чем факт – это дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работников.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Удаленную работу хотят ограничить в НК? ФНС наконец рассказала, что делать с уведомлениями по взносам

Слуги народа опять вернулись к идеям сделать удаленку сложнее: законопроекты уже в Думе. А эпопея с ЕНП продолжается и мы собрали топ ваших комментариев по этому поводу.

«Ночной бухгалтер». Удаленную работу хотят ограничить в НК? ФНС наконец рассказала, что делать с уведомлениями по взносам

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще