✅ Переплата по налогам за 2022 год остается на отдельных КБК

Вся переплата, имеющаяся на 31.12.2022, за исключением переплаты свыше 3-х лет, включается в совокупную обязанность плательщика и остается на конкретных КБК.

Об этом сообщает ФНС в памятке по порядку заполнения уведомления по ЕНП.

Если компания в установленный срок не сдаст декларацию, то по истечении 10 календарных дней обязанность сторнируется, а сумма зарезервированной переплаты отправится на ЕНП.

При этом до наступления срока сдачи декларации авансовые платежи можно корректировать.

Для увеличения или уменьшения суммы аванса надо сдать уведомление, где указать полную сумму налога за весь год. Код периода – 34/03, год – 2022.

Если вместо уведомлений компания использует платежки, то ее надо составить на увеличенную сумму. Если идет уменьшение, ничего делать не надо. В платежке надо указать период ГД.00.2022.