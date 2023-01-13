Банковские карты

Банки будут чаще принимать карты UnionPay в РФ

В основном платежную систему UnionPay используют за границей, для перевода финансов, снятия наличных, оплаты покупок и бизнес-расчетов с иностранными партнерами. Такие карты набирают популярность и банки собираются их продвигать внутри РФ.

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Платежная система UnionPay в 2022 году показала многократный рост как по количеству карт, выпущенных банками РФ, сообщает «Коммерсант». При этом большинство операций и снятий наличных происходили за границей.

Почта-банк к концу 2022 года выпустил уже более 246 тыс. карт UnionPay. С марта 2022 года и до конца декабря 2022 года эмиссия карт выросла в 20 раз.

Более 90% всех операций по картам UnionPay происходят за пределами РФ. Максимальный объем операций был в мае и ноябре 2022 года. В основном расчеты были в евро, долларах, турецких лирах и дирхамах.

Чаще всего по карте UnionPay совершали переводы, покупали авиабилеты, автозапчасти, продукты, одежду и оплачивали услуги контрагентов.

Клиенты банка «Зенит» с помощью этой платежной системы чаще оплачивают товары, чем снимают средства. При этом во второй половине 2022 года снимать наличные стали в четыре раза больше, чем в первой.

В общем числе банковских карт в РФ доля UnionPay не превышает нескольких процентов. Эксперты считают, что банки будут чаще принимать карты UnionPay внутри России, поскольку конкуренция между платежными системами практически исчезла.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Банковские карты
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