Мобилизация

Призывной возраст поднимут, но число срочников не вырастет

Увеличить вооруженные силы планируют за счет контрактников, а не срочников.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что увеличение порога призывного возраста с 18 лет до 21 года не подразумевает увеличение числа призывников, пишет «Коммерсант».

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать – порядка 200 тыс. человек», – сообщил Андрей Картаполов.

Количество срочников постоянно уменьшается, это и продолжится, если будет больше служащих по контракту.

Ранее мы писали, что весной 2023 года могут увеличить призывной возраст до 30 лет.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Мобилизация
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