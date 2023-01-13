Призывной возраст поднимут, но число срочников не вырастет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что увеличение порога призывного возраста с 18 лет до 21 года не подразумевает увеличение числа призывников, пишет «Коммерсант».

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать – порядка 200 тыс. человек», – сообщил Андрей Картаполов.

Количество срочников постоянно уменьшается, это и продолжится, если будет больше служащих по контракту.

Ранее мы писали, что весной 2023 года могут увеличить призывной возраст до 30 лет.