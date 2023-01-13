Мобилизация

Отцам трех детей отменили отсрочку от мобилизации

Но призывать мужчин не будут, поскольку частичная мобилизация уже завершена.

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Депутат Госдумы Нина Останина и военком Забайкалья Юрий Шувалов сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми, которая предоставлялась директивой Генштаба. Об этом пишет «Forbes».

Отсрочка от мобилизации дается главам многодетных семей с четырьмя детьми и более. Госдума не приняла поправки в этот закон об отцах троих детей.

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми отменена. При этом она подчеркнула, что частичная мобилизация завершена и призывать мужчин не будут.

«Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело», – предположила Нина Останина.

С октября 2022 года начали давать отсрочку от мобилизации отцам с тремя и более несовершеннолетними детьми.

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Источник:
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Рубрика:
Мобилизация
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