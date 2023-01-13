Мошенничество

Новая схема обмана: мошенники представляются работодателями и похищают деньги

Соискателям предлагают высокую зарплату, неполный рабочий день, а затем запрашивают личные и финансовые данные.

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Банк России рассказал о мошеннической схеме, когда злоумышленники представляются работодателями в поисках новых сотрудников, сообщает «ТАСС».

Сообщения от мошенников приходят по электронной почте, в смс или мессенджерах. В них предлагают привлекательные условия работы: высокую зарплату, неполный рабочий день, легкие задачи. Чтобы уточнить детали нужно пообщаться с якобы «менеджером по персоналу».

Затем мошенники запрашивают данные банковской карты, номер телефона, чтобы активировать аккаунт для работы. Также просят оплатить вступительный взнос 500 рублей.

ЦБ призывает не доверять таким рассылкам и не сообщать паспортные и финансовые данные.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Мошенничество
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