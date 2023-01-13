‼️ Госуслуги рассылают самозанятым и ИП уведомления о долге по ЕНП. Не платите

Таких историй десятки, их обсуждают в «Красном уголке бухгалтера».

Одному из редакторов «Клерка», у которого должно быть положительное сальдо ЕНС, тоже пришло письмо-счастья.

Оплачивать счет не нужно: до февраля ЕНС в порядок не приведут, указанные порталом суммы могут быть сильно оторваны от реальности.

Бухгалтеры рассказывают такие подробности:

«Моя свекровь как самозанятая заплатила налог, потом в госуслугах снова высветилась задолженность да еще и с ПЕ. Она снова заплатила🤪, не спросив».

А тут совсем некрасиво получилось: