40 разных пособий увеличатся с 1 февраля на 11,9%

Проект опубликован на федеральном портале.
Речь, в частности, идет о таких пособиях:
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- материнский капитал;
- ежемесячная денежная выплата ветеранам;
- ежемесячная страховая выплата;
- и другие меры социальной поддержки.
Например, размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 62,5 тыс. руб. почти до 587 тысяч рублей.
Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысяч, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.