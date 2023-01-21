Россия и Белоруссия создадут совместный налоговый комитет в 2023 году

Создание совместного налогового комитета России и Белоруссии запланировано на 2023 год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра финансов Белоруссии Юрия Селиверстова.
В марте 2023 года запустят общую информационную систему для обмена налоговой информацией между РФ и Белоруссией. Ее работа уже протестирована.
Ранее Россия и Белоруссия подписали соглашение об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.
Сейчас Белоруссия выполняет требования программы, в том числе увеличивает ставки акцизов на сигареты и алкоголь.