Налоги, взносы, пошлины

Россия и Белоруссия создадут совместный налоговый комитет в 2023 году

Весной уже будет налажен обмен налоговой информацией между странами.

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Создание совместного налогового комитета России и Белоруссии запланировано на 2023 год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра финансов Белоруссии Юрия Селиверстова.

В марте 2023 года запустят общую информационную систему для обмена налоговой информацией между РФ и Белоруссией. Ее работа уже протестирована.

Ранее Россия и Белоруссия подписали соглашение об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

Сейчас Белоруссия выполняет требования программы, в том числе увеличивает ставки акцизов на сигареты и алкоголь.

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