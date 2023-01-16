На Мосбирже появился первый БПИФ с расчетами в юанях

Московская биржа в понедельник запустила торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях, сообщается на сайте площадки.

БПИФ «Первая – фонд сберегательный в юанях» находится под управлением УК «Первая», торговый код – SBCN.

«Запуск первого биржевого фонда в юанях открывает новый сегмент рынка и предоставляет всем категориям клиентов дополнительные возможности для инвестирования средств в китайской валюте», – сообщил Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи.

Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях.

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка с расчетами в юанях и в облигации российских компаний в юанях.

Пока что один пай стоит 10 рублей.