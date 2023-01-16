Страховщики ОМС начнут вести индивидуальные истории тех, кто обращался за медицинской помощью

С медстраховщиками можно будет взаимодействовать через портал Госуслуг, они будут вести индивидуальную историю застрахованных. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрия Кузнецова.

Правительственная программа развития ОМС до 2025 года предусматривает такой информационный обмен.

В информационной системе ОМС страховщики смогут не только взаимодействовать с застрахованными лицами. Их обяжут формировать индивидуальную историю застрахованных, где отразятся все оказанные медицинские услуги.

Также в системе будут мониторить выполнение врачебных рекомендаций и хранить результаты обследований.

В приоритете профилактика онкологий, диспансерные осмотры и прохождение реабилитаций.

Медицинская организация должна получать обратную связь от не менее 0,25% застрахованных, которые проходили профилактические мероприятия. Также страховщикам придется собрать не менее 10% отзывов от тех, кто не проходил медосмотры, но был включен в списки.