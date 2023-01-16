ЕНП (единый налоговый платеж)

📝 Первое уведомление по ЕНП надо сдать 25 января, а лучше – раньше. Ваша памятка

Уведомление нужно, чтобы распределить ЕНП по конкретным налогам и взносам, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога. Собрали дайджест на тему уведомления по ЕНП.

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📝 Первое уведомление по ЕНП надо сдать 25 января, а лучше – раньше. Ваша памятка
Иллюстрация: RODNAE Productions/pexels
  1. Бланк уведомления утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
  2. Срок сдачи – до 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты налога. При этом не обязательно тянуть до последнего. Можно сдать и раньше. Неизвестно, как справится сервер ФНС с всеобщей сдачей уведомлений в один день 25 января.
  3. Деньги на основании уведомления налоговики спишут с ЕНС 30 января, так как 28 января выпадает на субботу.
  4. Уведомление можно сдать по ТКС, через личный кабинет, в бумажном виде (если у компании есть право сдавать бумажные отчеты).
  5. ФНС выпустила памятку по сроку представления уведомление по ЕНП по конкретным налогам.
  6. Страховые взносы за последний месяц каждого квартала не надо включать в уведомление по ЕНП, потому что срок уведомления совпадает со сроком сдачи РСВ.
  7. Если в уведомлении по ЕНП допущена ошибка, надо сдать новое уведомление:
  • если неверно указана сумма, то надо сдать новое уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;
  • если неверно указаны иные реквизиты, то в уведомлении по ранее указанным реквизитам надо поставить сумму «0», и указать новую сумму с верными реквизитами.

Не забывайте, что за несвоевременную сдачу и несдачу уведомления предусмотрен штраф 200 руб. по п. 1 ст. 126 НК РФ.

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