📝 Первое уведомление по ЕНП надо сдать 25 января, а лучше – раньше. Ваша памятка

- Бланк уведомления утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
- Срок сдачи – до 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты налога. При этом не обязательно тянуть до последнего. Можно сдать и раньше. Неизвестно, как справится сервер ФНС с всеобщей сдачей уведомлений в один день 25 января.
- Деньги на основании уведомления налоговики спишут с ЕНС 30 января, так как 28 января выпадает на субботу.
- Уведомление можно сдать по ТКС, через личный кабинет, в бумажном виде (если у компании есть право сдавать бумажные отчеты).
- ФНС выпустила памятку по сроку представления уведомление по ЕНП по конкретным налогам.
- Страховые взносы за последний месяц каждого квартала не надо включать в уведомление по ЕНП, потому что срок уведомления совпадает со сроком сдачи РСВ.
- Если в уведомлении по ЕНП допущена ошибка, надо сдать новое уведомление:
- если неверно указана сумма, то надо сдать новое уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;
- если неверно указаны иные реквизиты, то в уведомлении по ранее указанным реквизитам надо поставить сумму «0», и указать новую сумму с верными реквизитами.
Не забывайте, что за несвоевременную сдачу и несдачу уведомления предусмотрен штраф 200 руб. по п. 1 ст. 126 НК РФ.