Останина: Материнский капитал лучше потратить на покупку автомобиля

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что маткапитал лучше потратить на покупку автомобиля, пишет «RG.RU».

Ранее мы писали, что Яна Лантратова обратилась к правительству с предложением платить материнским капиталом за ЖКУ. Это сделано потому, что цены на коммуналку заметно выросли.

«Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи», – Нина Останина прокомментировала инициативу Яны Лантратовой.

Нина Останина предлагает потратить эти деньги на покупку автомобиля отечественного производства.

В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тысячи рублей, второго ребенка – 779 тысяч рублей. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то – 189,5 тысячи рублей.

Сейчас сертификат можно использовать на улучшение жилищных условий, на оплату учебы ребенка, отправить на формирование накопительной части пенсии матери, а таже потратить на ежемесячную выплату.