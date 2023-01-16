Акциз на сигареты могут повысить на 2%, а на жидкость для вейпов – на 11%

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым произойдет внеплановое повышение акциза на сигареты и папиросы с 1 марта 2023 года с 2 552 до 2 603 рублей за тысячу штук, сообщает «Интерфакс».

При этом адвалорную ставку (16%) менять не будут. Зато предлагается установить акциз на сигареты в 2024 и 2025 годах на 2% выше заложенного сейчас уровня повышения.

С 1 марта 2023 года сразу на 10,6% поднимут акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания. Сейчас в НК заложена на 2023 год ставка на уровне 7 839 руб. за 1 кг, а с 1 марта будет – 8 669 рублей за 1 кг.

Минфин собирается отказаться от акциза с электронных систем доставки никотина.

В 2023 году его планировали установить на уровне 64 рубля за штуку. Взимать сборы будут только с жидкости, которая в них содержится. На 2023 г. заложен акциз в размере 18 рублей за 1 мл, предлагается с 1 марта 2023 г. установить его на уровне 20 рублей.