Налоги, взносы, пошлины

Госдума одобрила получение налоговых уведомлений на Госуслугах

Пользователи смогут предоставлять в налоговую электронные документы и получать нужную информацию от ФНС через запрос на Госуслугах.

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о порядке предоставления документов налогоплательщиками-физлицами в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме. Об этом пишет «ТАСС».

Если проект примут, то закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

С этого момента физлица с подтвержденной учетной записью на Госуслугах смогут представлять в налоговую документы, а также получать от них сведения в электронной форме через единый личный кабинет.

Информация, которая представляет налоговую тайну, будет приходить только после личного согласия пользователя.

Эта мера поможет избежать дублирования бумажных уведомлений и расходов на печать.

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