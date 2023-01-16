Госдума одобрила получение налоговых уведомлений на Госуслугах

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о порядке предоставления документов налогоплательщиками-физлицами в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме. Об этом пишет «ТАСС».

Если проект примут, то закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

С этого момента физлица с подтвержденной учетной записью на Госуслугах смогут представлять в налоговую документы, а также получать от них сведения в электронной форме через единый личный кабинет.

Информация, которая представляет налоговую тайну, будет приходить только после личного согласия пользователя.

Эта мера поможет избежать дублирования бумажных уведомлений и расходов на печать.