Бизнесу нужно готовиться к вспышке хакерских атак в 2023 году

Аналитики кибербезопасности из компании Group-IB провели исследование, в котором выявили, что главной угрозой для бизнеса будет программы-вымогатели (шифровальщики).

Документ «Эволюция киберпреступности. Анализ, тренды и прогнозы 2022/2023» есть в распоряжении «Клерка».

Программы-вымогатели могут попасть в компанию через партнерское ПО. Разработчики продают или сдают в аренду вредоносное ПО своим партнерам, которое используют для взлома.

Так злоумышленники получают доступ к инфраструктуре компании: крадут логины и пароли, личные файлы, доступы к мессенджерам и криптовалютным кошелькам.

Главная цель хакеров в 2023 году – нанести репутационный и экономический ущерб бизнесу в РФ. Под особым ударом окажутся оборонные, сырьевые и энергетические предприятия.

Сегодня структура кибергруппировок усложняется и может быть похожа на легальный IT-стартап, где есть система обучения, найма на работу, вознаграждения и графики отпусков.

За 2021-2022 годы хакеры слили данные 2 894 компаний. В даркнете стало в два раза больше предложений купить доступ к инфраструктуре компаний, порядка 2,3 тыс. предложений на форумах.