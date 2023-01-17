Маркировка товаров

«Честный знак» продлил прием заявок на льготное оборудование для маркировки пива

Теперь заявку на поддержку можно подать до 15 февраля 2023 года.

Версия для печати

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) продлил до 15 февраля 2023 года срок приема заявок на льготное оснащение пивоваренных компаний оборудованием для маркировки пива и слабоалкогольной продукции в кегах. Об этом говорится на сайте «Честного знака».

15 февраля 2023 года – предельный срок, чтобы обеспечить поставку, монтаж и настройку оборудования для маркировки в установленные правительством сроки. Ранее заявки принимались до 15 января 2023 года.

Сейчас доступны две программы поддержки для упрощения внедрения процесса маркировки и минимизации нагрузки на отрасль.

По первой программе компании могут получить беспроцентную рассрочку на оборудование для маркировки на три года. В первый год оплата не требуется, во второй и третий – она осуществляется равными долями.

По второй программе малые и средние пивоваренные компании могут компенсировать 50% расходов на оборудование. К таким относятся производители, которые выпускают менее 300 тыс. декалитров продукции в год.

С 1 апреля 2023 года будет обязательная маркировка для продукции в кегах, с 1 октября – для напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в прочей упаковке.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Совет Госдумы поставил в повестку закон о цифровом ₽; рынок складных смартфонов увеличится на 44 % в 2023-м; теннисистка Мария Шарапова снялась в сериале Netflix; Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик с трибуны

Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговый мониторинг

Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud, чтобы передавать необходимые данные и документы в онлайн-режиме в ФНС. Платформа интегрирована с автоматизированной системой АИС «Налог-3», ее можно подключить к внутренним системам компании.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще