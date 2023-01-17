«Честный знак» продлил прием заявок на льготное оборудование для маркировки пива

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) продлил до 15 февраля 2023 года срок приема заявок на льготное оснащение пивоваренных компаний оборудованием для маркировки пива и слабоалкогольной продукции в кегах. Об этом говорится на сайте «Честного знака».

15 февраля 2023 года – предельный срок, чтобы обеспечить поставку, монтаж и настройку оборудования для маркировки в установленные правительством сроки. Ранее заявки принимались до 15 января 2023 года.

Сейчас доступны две программы поддержки для упрощения внедрения процесса маркировки и минимизации нагрузки на отрасль.

По первой программе компании могут получить беспроцентную рассрочку на оборудование для маркировки на три года. В первый год оплата не требуется, во второй и третий – она осуществляется равными долями.

По второй программе малые и средние пивоваренные компании могут компенсировать 50% расходов на оборудование. К таким относятся производители, которые выпускают менее 300 тыс. декалитров продукции в год.

С 1 апреля 2023 года будет обязательная маркировка для продукции в кегах, с 1 октября – для напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в прочей упаковке.