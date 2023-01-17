Для расчета пенсий в новых регионах будут ориентироваться на среднюю зарплату в Ростовской области и Крыму

При этом сейчас пенсионный возраст в РФ более высокий, чем ранее был в этих регионах. Поэтому для компенсации гражданам из 4-ех регионов будут назначаться региональные выплаты, передает РБК.
Пенсионный возраст в 2022 году бы такой:
Женщины
Мужчины
РФ
56,5
61,5
ЛНР и ДНР
55
60
Херсонская и Запорожская области
60
60
Расходы бюджета на выплату пенсий в новых регионах составят:
- в 2023 году – 368,9 млрд руб.;
- в 2024 году – 385,9 млрд руб.;
- в 2025 году – 405,8 млрд руб.
Пенсии для действующих пенсионеров будут пересчитаны с 1 марта 2023 года.