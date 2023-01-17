Для расчета пенсий в новых регионах будут ориентироваться на среднюю зарплату в Ростовской области и Крыму

При этом сейчас пенсионный возраст в РФ более высокий, чем ранее был в этих регионах. Поэтому для компенсации гражданам из 4-ех регионов будут назначаться региональные выплаты, передает РБК.

Пенсионный возраст в 2022 году бы такой:

Женщины Мужчины РФ 56,5 61,5 ЛНР и ДНР 55 60 Херсонская и Запорожская области 60 60

Расходы бюджета на выплату пенсий в новых регионах составят:

в 2023 году – 368,9 млрд руб.;

в 2024 году – 385,9 млрд руб.;

в 2025 году – 405,8 млрд руб.

Пенсии для действующих пенсионеров будут пересчитаны с 1 марта 2023 года.