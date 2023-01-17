Пенсии

Для расчета пенсий в новых регионах будут ориентироваться на среднюю зарплату в Ростовской области и Крыму

За основу для расчета пенсий в новых регионах будет взят среднемесячный заработок в Ростовской области (для ДНР и ЛНР) и в Республике Крым (для Херсонской и Запорожской областей). Проект с такими правилами разработал Минтруд.

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При этом сейчас пенсионный возраст в РФ более высокий, чем ранее был в этих регионах. Поэтому для компенсации гражданам из 4-ех регионов будут назначаться региональные выплаты, передает РБК.

Пенсионный возраст в 2022 году бы такой:

 

Женщины

Мужчины

РФ

56,5

61,5

ЛНР и ДНР

55

60

Херсонская и Запорожская области

60

60

Расходы бюджета на выплату пенсий в новых регионах составят:

  • в 2023 году – 368,9 млрд руб.;
  • в 2024 году – 385,9 млрд руб.;
  • в 2025 году – 405,8 млрд руб.

Пенсии для действующих пенсионеров будут пересчитаны с 1 марта 2023 года.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Пенсии
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