⚡Предпринимателям выбивают отсрочку от мобилизации

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям, у которых работает хотя бы пять человек, сообщает «Коммерсант».

От мобилизации освободят ИП и единственных участников ООО, если на них работают пять или более человек в течение шести месяцев до начала мобилизации.

У предпринимателей не должно быть долгов по выплате зарплат и налогам.

Это требование не распространяется на глав фермерских хозяйств, поскольку они «обеспечивают продовольственную безопасность РФ».