Мобилизация

⚡Предпринимателям выбивают отсрочку от мобилизации

Если законопроект, который сегодня поступил в Госдуму, примут, отсрочку получат ИП, единственные участники ООО, у которых больше пяти сотрудников, а также главы фермерских хозяйств.

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В Госдуму внесли законопроект, который предполагает отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям, у которых работает хотя бы пять человек, сообщает «Коммерсант».

От мобилизации освободят ИП и единственных участников ООО, если на них работают пять или более человек в течение шести месяцев до начала мобилизации.

У предпринимателей не должно быть долгов по выплате зарплат и налогам.

Это требование не распространяется на глав фермерских хозяйств, поскольку они «обеспечивают продовольственную безопасность РФ».

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