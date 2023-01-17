Банки

Заместитель генерального директора «Корпорации МСП» возглавил МСП банк

В финансовой организации Иван Подберезняк намерен увеличить объемы прямого кредитования предпринимателей.

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Председателем правления МСП банка назначен бывший заместитель генерального директора «Корпорации МСП» Иван Подберезняк, сообщается на сайте банка.

«Среди первоочередных задач – увеличение объемов прямого кредитования предпринимателей. В числе приоритетов – сделать МСП банк первым банком, который будет прорабатывать с предпринимателями факторы отказов, предоставляя им возможность исправить ошибки и обратиться повторно», – сообщил Александр Исаевич, генеральный директор «Корпорации МСП».

МСП банк специализируется на кредитовании малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках госпрограмм финансовой поддержки.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Банки
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