Заместитель генерального директора «Корпорации МСП» возглавил МСП банк

Председателем правления МСП банка назначен бывший заместитель генерального директора «Корпорации МСП» Иван Подберезняк, сообщается на сайте банка.
«Среди первоочередных задач – увеличение объемов прямого кредитования предпринимателей. В числе приоритетов – сделать МСП банк первым банком, который будет прорабатывать с предпринимателями факторы отказов, предоставляя им возможность исправить ошибки и обратиться повторно», – сообщил Александр Исаевич, генеральный директор «Корпорации МСП».
МСП банк специализируется на кредитовании малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках госпрограмм финансовой поддержки.