ЕАЭС продлил пониженную ставку на ввоз корма для рыб

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продлил срок действия пониженной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыбы лососевых пород до 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте ЕЭК.

«Решение направлено на увеличение объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых в странах Евразийского экономического союза, а также развитие производства продукции аквакультуры», – сообщил Ваагн Казарян, директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК.

Ставка ввозной таможенной пошлины до 31 декабря 2023 года будет в размере 3% от таможенной стоимости.

Пониженная ставка уже применялась со 2 января по 31 декабря 2022 года. Сейчас ее решили продлить.

Ставка 3% будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2023 года.