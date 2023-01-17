В этом году будет много выездных проверок, считают эксперты

В последние две недели прошедшего года огромное количество компаний получили решения о назначении ВНП за 2019-21 года. Об этом рассказывает налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

В шоке от этого не только бизнес, но и сами налоговики. Ведь при большом количестве ВНП пострадает качество проверок, доказательная база будет слабой и бизнес будет оспаривать ее в судах.

Но из ФНС поступают вводные – нужны ВНП, доначисления, деньги в бюджет.

Такими темпами в стране в скором времени из бизнеса останутся только самозанятые и госкорпорации, считает эксперт.

«С улыбкой и грустью смотрю я на требования, которые прилетели вместе с решениями о назначении выездных налогов проверок. Все они общие, без указания „сомнительных“ компаний, которые попали в поле зрение предпроверочного анализа», – пишет Вячеслав Василевский.

По мнению адвоката, этот год будет сложный для бизнеса.