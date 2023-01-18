Имущественный вычет

Пожарная сигнализация, видеонаблюдение и интернет не входят в имущественный вычет по НДФЛ

При покупке жилого дома можно получить имущественный налоговый вычет на 2 млн рублей. Перечень расходов, которые могут включаться в имущественный вычет, закрытый.

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В расходы для вычета можно включить:

  • разработку проектной и сметной документации;
  • строительные и отделочные материалы;
  • приобретение жилого дома, в том числе не оконченного строительством;
  • работы или услуги по строительству (достройке жилого дома) и отделке;
  • подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

При этом нельзя включить в состав вычета такие расходы:

  • установку систем сигнализации (видеонаблюдения);
  • установку систем пожаротушения;
  • оборудование интернета.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.12.2022 № 03-04-05/120992.

В документе также уточняется, что получить вычет на покупку дома на садовом участке можно с 2019 года, так как ранее такие дома не признавались жилыми и вычет по ним не давали.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Имущественный вычет
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