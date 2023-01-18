Пожарная сигнализация, видеонаблюдение и интернет не входят в имущественный вычет по НДФЛ

В расходы для вычета можно включить:
- разработку проектной и сметной документации;
- строительные и отделочные материалы;
- приобретение жилого дома, в том числе не оконченного строительством;
- работы или услуги по строительству (достройке жилого дома) и отделке;
- подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.
При этом нельзя включить в состав вычета такие расходы:
- установку систем сигнализации (видеонаблюдения);
- установку систем пожаротушения;
- оборудование интернета.
Об этом сообщает Минфин в письме от 09.12.2022 № 03-04-05/120992.
В документе также уточняется, что получить вычет на покупку дома на садовом участке можно с 2019 года, так как ранее такие дома не признавались жилыми и вычет по ним не давали.