В сервисе «1С:Урок» произошла утечка данных

Пароли и личная информация в сеть не попали, компания уже устранила причины утечки.

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В открытый доступ попал файл с таблицей зарегистрированных пользователей из базы данных портала «1С:Урок» (urok.1c.ru), в котором содержатся почти 190 тыс. строк с ФИО, телефонами и адресами электронной почты. Об этом сообщает телеграм-канал «Утечки информации».

«По результатам предварительного анализа, утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место. В открытом доступе опубликованы ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов», – сообщил Алексей Харитонов, представитель «1С».

Пароли и более личная информация о пользователях к злоумышленникам не попала. Причины утечки уже устранены.

Портал «1С:Урок» используют учителя начальной и средней школы для подготовки к урокам. Также на него заходят школьники, чтобы самостоятельно осваивать программу на дому.

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Источник:
«Клерк»
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