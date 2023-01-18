Минюст предложил на три года освободить от уплаты долгов жителей новых регионов

Власти предложили ввести мораторий на взыскание задолженности с тех, кто проживает в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает «РБК».

Запрет взыскивать долги с жителей новых регионов могут установить на три года, до 1 января 2026 года.

Минюст подготовил законопроект, в котором предлагается установить мораторий на возврат задолженностей физических лиц. Запрет не затронет долги по предпринимательским займам и по ЖКУ.

Документ уже согласовали с Минфином, ФССП, с государственно-правовым управлением президента России и внесли на рассмотрение в правительство.