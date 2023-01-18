Закрытых компаний стало на 13,6% больше, чем открытых

Количество закрытых компаний в 2022 году превысило число открытых на 38 тыс. или 13,6%, это минимальная разница с 2015 года, сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

В 2022 году открыли 242,1 тыс. новых коммерческих предприятий. Это на 19,2 тыс., или на 8,6%, больше по сравнению с 2021 годом.

При этом закрыли 280,2 тыс. компаний. Это на 93,9 тыс., или на 25,1%, меньше, чем годом ранее.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова сообщила, что каждый год появляется примерно одинаковое количество новых коммерческих предприятий, а число ликвидированных компаний сокращается третий год подряд.

В 19 регионах число открытых предприятий превысило число закрытых, в остальных доля ликвидаций выше, чем доля регистраций новых.

В основном компании прекращают деятельность из-за того, что их исключают из ЕГРЮЛ по решению ФНС. У бизнеса находят признаки фиктивной деятельности. Также, если организация в течение года не проводить операций и не сдает налоговые отчеты, ее признают недействующей.

По инициативе собственников ликвидировано 17,5%, или 49 тыс., компаний, из них 6,9 тыс. – через процедуру банкротства.