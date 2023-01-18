Интернет и IT

За два года собираются наладить производство IP-камер для видеонаблюдения

Государство, бизнес и пользователи систем видеонаблюдения станут меньше зависеть от китайской продукции. На запуск отечественных камер может понадобится около 1 миллиарда рублей.

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К концу 2023 года может начаться массовое производство IP-камер видеонаблюдения, сообщают «Известия».

Организаторы проекта и заказчики IP-камер «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» собираются в 2023-2024 годах запустить серийное производство устройств наблюдения и найти каналы сбыта.

Ежегодно планируют изготавливать около полумиллиона камер.

Траты на создание такого производства могут составить около 1 млрд рублей. За создание систем видеонаблюдения отвечает Минцифры.

Запуск отечественного производства камер поможет снизить зависимость от китайской продукции госструктур, бизнеса и рядовых пользователей.

Системы видеонаблюдения будут собирать из комплектующих, сделанных в КНР.

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