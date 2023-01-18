За два года собираются наладить производство IP-камер для видеонаблюдения

К концу 2023 года может начаться массовое производство IP-камер видеонаблюдения, сообщают «Известия».
Организаторы проекта и заказчики IP-камер «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» собираются в 2023-2024 годах запустить серийное производство устройств наблюдения и найти каналы сбыта.
Ежегодно планируют изготавливать около полумиллиона камер.
Траты на создание такого производства могут составить около 1 млрд рублей. За создание систем видеонаблюдения отвечает Минцифры.
Запуск отечественного производства камер поможет снизить зависимость от китайской продукции госструктур, бизнеса и рядовых пользователей.
Системы видеонаблюдения будут собирать из комплектующих, сделанных в КНР.