Ведение бизнеса

Предприниматели начали следовать стратегии выживания

Компании решили меньше выпускать новой продукции и сократить траты на научные разработки.

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ИКСИ, «Эксперт РА» и Институт Столыпина провели опрос и выяснили, что проблемы бизнес-климата усугубляются курсом рубля и дешевым импортом, пишет «РБК».

Более 40% предпринимателей не собираются в ближайшие пару лет выпускать новую продукцию.

22,5% планируют запуск более технологически совершенных товаров или услуг.

Только 10% опрошенных тратят больше 2% выручки в год на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Организаторы опроса сделали вывод, что сейчас бизнес ориентирован не на развитие, а на выживание.

«Компании, следующие стратегии выживания, не вкладываются в персонал, не занимаются разработкой новой продукции, не осваивают новые рынки. В результате многие рыночные возможности могут быть упущены, а восстановление экономики будет крайне медленным», – сказано в исследовании.

Большинство предпринимателей сходятся во мнении, что им трудно взять займы. 80% считают ставки по кредитам на развитие бизнеса слишком высокими. 65% опрошенных не устраивают короткие сроки предоставления заемных средств банками. 17% сообщили, что кредитование недоступно полностью.

Исследователи считают, что завышенный курс рубля и фискальная нагрузка ставит компании в невыгодное положение. В результате чего потребители делают выбор в пользу дешевого импорта.

45% опрошенных сообщили о риске доминирования китайских и других поставщиков на рынке.

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