Жители новых регионов будут подтверждать право на социальные льготы на специальных комиссиях

Проект интеграции новых регионов в систему социальной защиты разработал Минтруд.

Он расширяет перечень категорий граждан для мер соцзащиты по сравнению с установленными сейчас законодательством. Дело в том, что сейчас категории льготников и мере поддержки, установленные на новых территориях, не совпадают с общероссийскими.

Отнимать старые льготы у людей не будут, платить будут из регионального бюджета.

Например, меры поддержки дадут военнослужащим Вооруженных сил Украины, выполнявшим миротворческие миссии, лицам, которые в период Великой Отечественной войны отбывали наказание в местах лишения свободы и были впоследствии реабилитированы законодательством Украины.

Статус льготников надо будет подтверждать на межведомственных комиссиях. Положение об этих комиссиях утверждено постановлением правительства от 12.01.2023 № 11.

Статус не подтвердят, если претендент принимал участие или содействовал в совершении действий против РФ и ее населения, пишет РБК.