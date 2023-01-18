На «Авито Работе» стало больше вакансий для подростков

По данным Минтруда, ежегодно работу находят 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет, пишет «Коммерсант».

На «Авито Работе» за 2022 год стало на 59% больше вакансий для кандидатов от 14 лет.

Всего за год было размещено более 200 тыс. предложений. Сейчас на сайте доступно свыше 12 тыс. объявлений для подростков.

В 2022 году молодые кандидаты стали на 53% чаще искать работу. Они собираются получать собственный заработок и первый опыт работ, который пригодится в будущем.

В основном сотрудники от 14 лет трудятся в сфере клиентского обслуживания.

Госдума рассматривает законопроект об упрощенной процедуре оформление на работу подростков с 14 лет.