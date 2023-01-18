Акцизы

Госдума подняла акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

С 1 марта 2023 года акциз на сигареты вырос на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%. При этом акциз на сами вейпы отменили.

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18 января 2023 года Госдума приняла закон, который внепланово повышает акцизы на продукцию, которая содержит никотин, сообщает «Интерфакс».

С 1 марта 2023 года акциз на сигареты и папиросы увеличился на 2% до 2 603 рубля за тысячу штук.

На 10,6% повышается акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (системы нагревания табака, СНТ). Ставка будет 8 тыс. 669 рублей за 1 кг.

Из Налогового кодекса убрали акциз на электронные системы доставки табака (вейпы). Однако на 11% вырос сбор с жидкости для таких устройств. Он составит 20 рублей за 1 мл.

Комитета по бюджету уже одобрил соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

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