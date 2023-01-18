ЕНП (единый налоговый платеж)

✋ Банки ориентируются на приказ Минфина и отказываются проводить платежки по правилам ФНС

В связи с введением ЕНП должны поменяться правила оформления платежных поручений на уплату налогов. Должны, но не поменялись. Несмотря на это, ФНС опубликовала образцы платежек по новым правилам, которых не существует.

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Многие бухгалтеры приняли эти образцы за истину, тем более, что по такой схеме формируются платежки в 1С.

Но банки пока не сдаются и отказываются проводить платежку от ИП со статусом 01, как того хочет ФНС, и с нулем в поле ОКТМО.

Об этом рассказывают наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

ИП решил уплатить НДФЛ за работников с аванса за январь. В платежке указал статус 01, ОКТМО=0. Все, как хочет ФНС.

Тинькофф банк отказался проводить такую платежку. Банк ориентируется на приказ Минфина № 107н, по которому у ИП статус 13 или 02, в поле ОКТМО должно быть 8 знаков.

Банк сообщил, что не собирается менять свои алгоритмы, пока не будут приняты поправки в приказ 107н.

Кстати, бухгалтеры тоже с нетерпением ждут эти поправки.

Между тем наши читатели рассказывают, что в некоторых банках обещали доработать свою систему под требования ФНС, которые противоречат действующему приказу Минфина.

А как вы платите налоги – по старым правилам, по новым неутвержденным правилам или комбинированным способом?

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