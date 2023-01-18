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Операторам связи в 133 раза повысят пошлину на получение лицензии

Чтобы не подключаться к СОРМ компании прекращали пользоваться лицензиями и подавали заявку на новые. С этой схемой начали бороться. Теперь телеком-лицензия будет стоить 1 млн рублей.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении пошлины за предоставление операторам связи лицензии с 7,5 тыс. рублей до 1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Налоговом кодексе отдельно пропишут требование об установке операторами системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Телеком-компании должны устанавливать эти системы с лета 2018 года.

Некоторые операторы отложили внедрение СОРМ, добровольно прекратив действие существующей лицензии и подав заявку на получение новой за 7,5 тыс. рублей. После этого у компании есть полгода, чтобы установить СОРМ.

Сейчас этот механизм собираются отменить и повысить стоимость лицензии.

В СОРМ собирается трафик абонентов, текстовые и телефонные разговоры, контент сообщений. Эта информация должна хранится от 30 дней до шести месяцев. За нарушение требований предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. рублей.

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2024 года.

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