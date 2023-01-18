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Получать уведомления от Госуслуг и оплачивать штрафы ГИБДД можно через ВКонтакте

Сообщения в социальной сети будут приходить с официальной страницы Госуслуг. Для подключения нужен подтвержденный профиль на сайте Госуслуги.

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Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть ВКонтакте и VK Мессенджер. Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры.

Прямо из ВКонтакте можно оплатить штраф ГИБДД по системе СБП без комиссии. Платежная форма откроется автоматически.

Чтобы получать уведомления, нужно иметь подтвержденный профиль на Госуслугах.

Подключить оповещение можно на сайте Госуслуг в разделе «Связанные аккаунты». Затем нажать на значок ВКонтакте и система автоматически перенаправит в социальную сеть. Там будет нужно разрешить рассылку уведомлений от официальной страницы Госуслуг.

Отключить оповещение можно также в разделе «Связанные аккаунты».

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