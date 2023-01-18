Бизнес не может получить справки об отсутствии задолженности и сальдо по ЕНП

Многие не могут добиться от ИФНС элементарного – узнать свое сальдо по налогам.
Бухгалтеры отправляют запросы в ИФНС о состоянии расчетов, о сальдо ЕНП, но в ответ – тишина.
Об этом рассказывают наши читатели.
Пока налоговики не готовы выдавать такие справки.
Проблема в том, что не все могут ждать. Некоторым компаниям необходима справка об отсутствии задолженности.
Но ИФНС им ее не дает.
Вот что пишет наш читатель: «Местная ИФНС с 10 числа никаких справок не дает и запросы принимает, но игнорирует, т. к. сама не знает теперь, что кто кому должен».