ЕНП (единый налоговый платеж)

Бизнес не может получить справки об отсутствии задолженности и сальдо по ЕНП

Этот год для многих налогоплательщиков начался с непонятной ситуации с сальдо по налогам. У некоторых неожиданно обнаружились долги, которых на самом деле нет.

Версия для печати

Многие не могут добиться от ИФНС элементарного – узнать свое сальдо по налогам.

Бухгалтеры отправляют запросы в ИФНС о состоянии расчетов, о сальдо ЕНП, но в ответ – тишина.

Об этом рассказывают наши читатели.

Пока налоговики не готовы выдавать такие справки.

Проблема в том, что не все могут ждать. Некоторым компаниям необходима справка об отсутствии задолженности.

Но ИФНС им ее не дает.

Вот что пишет наш читатель: «Местная ИФНС с 10 числа никаких справок не дает и запросы принимает, но игнорирует, т. к. сама не знает теперь, что кто кому должен».

Учетная политика 2023

«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год

Бухучет в 2023 году как будто заново переписали: надо учесть десятки крупных и мелких изменений, от которых мозг бухгалтера просто плывет. С налоговым учетом ситуация легче, но ненамного. «Клерк» сделал удобные инструкции и настоящий конструктор, чтобы вы ничего не забыли.

«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год
Обзоры для бухгалтера

В чем запутались бухгалтеры всей России / БухТуб

Чиновники уверяют бухгалтеров, что ЕНП – это прекрасно, но сами от него в ужасе. Бухгалтеры хватаются от ЕФС-1, а Артемий собирает пазлы. Смотрите первые в этом году нескучные бухгалтерские новости.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ФСБУ

Как считать амортизацию по ФСБУ 6/2020: проверьте себя

Годовую отчетность за 2022 год надо сдавать уже с учетом новых ФСБУ, которые стали обязательными в прошлом году. Перепроверьте, все ли вы учли, например, по амортизации. А если знаний не хватает, еще есть время их получить.

Как считать амортизацию по ФСБУ 6/2020: проверьте себя

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Интервью

Ольга Осокина, AIBY Help: «У бухгалтеров особая ответственность. Поэтому они выгорают быстрее»

Интервью «Клерка» с основателем health-tech компании «AIBY» Ольгой Осокиной о том, почему выгорание сотрудников в современном мире растет в геометрической прогрессии и о том, как бухгалтеру пережить 2023 год, сохранив нервы в порядке, а карьеру – в безопасности.

Ольга Осокина, AIBY Help: «У бухгалтеров особая ответственность. Поэтому они выгорают быстрее»
Читать еще