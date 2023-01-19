Персональные данные 75% населения утекли в сеть

За 2022 год в открытом доступе в интернет утекли данные трех четвертей граждан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

В утечках содержались контактные данные пользователей, их пароли и информация об использовании различных интернет-сервисов.

«Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста», – сообщил Ашот Оганесян, основатель сервиса DLBI.

Самыми масштабными стали утечки данных от Почты России, сервисов Яндекс.Еда и Delivery Club, компаний СДЭК, Гемотест, Туту.ру, биржи Kwork.

Также Ашот Оганесян объясняет резкий рост утечек большим числом атак «украинских хактевистов после начала СВО».

По данным Роскомнадзора, в 2022 году резко увеличилось количество утечек, их было более 140, а в сеть попали около 600 млн персональных данных.