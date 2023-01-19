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Только каждый пятый бухгалтер доволен своей зарплатой

22% бухгалтеров удовлетворены своей зарплатой. В 2021 году таких специалистов было 20%, в пандемийном 2020 – 14%, в 2019 – 19%, в 2016 – 13%, в 2010 – 19%.

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В топ-5 профессий, представители которых в наибольшей степени удовлетворены доходами, вошли программисты (38%), проектировщики (33%), директора (29%), медицинские работники (28%), юристы и HR-менеджеры (по 25%). Такие результаты показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Клерка»).

78% бухгалтеров не подтвердили, что довольны своей зарплатой.

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе: об этом рассказал лишь каждый десятый из них (10%). Удовлетворен своим заработком только каждый девятый секретарь и специалист по работе с клиентами.

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1. Увеличилась нагрузка.

2. Выросла квалификация.

3. Вы принесли понятную ощутимую пользу компании.

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