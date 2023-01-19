«Ростех» нашел способ защитить информацию от перехвата

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый способ защиты передаваемой информации путем искажения формы радиосигнала, сообщает «ТАСС».
Новый способ защиты передачи данных снизит вероятность их перехвата и распознавания, а также защитит от уничтожения противником отделений связи.
«Разработанное нашими специалистами решение позволит значительно повысить защищенность радиосвязи, что критически важно при выполнении боевых заданий», – сообщил Сергей Вилков, временный генеральный директор концерна «Созвездие».
На передающей станции данные будут разбиты на фрагменты установленной длины и искажены, чтобы их не смогли перехватить третьи лица.