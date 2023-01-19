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«Ростех» нашел способ защитить информацию от перехвата

Данные будут разбиты на фрагменты и искажены так, чтобы противник не мог их восстановить. Новый механизм также защитит передающие станции от огневого поражения.

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый способ защиты передаваемой информации путем искажения формы радиосигнала, сообщает «ТАСС».

Новый способ защиты передачи данных снизит вероятность их перехвата и распознавания, а также защитит от уничтожения противником отделений связи.

«Разработанное нашими специалистами решение позволит значительно повысить защищенность радиосвязи, что критически важно при выполнении боевых заданий», – сообщил Сергей Вилков, временный генеральный директор концерна «Созвездие».

На передающей станции данные будут разбиты на фрагменты установленной длины и искажены, чтобы их не смогли перехватить третьи лица.

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