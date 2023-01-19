ВТБ создает первый цифровой банк в Телеграм

ВТБ впервые запускает полноценный онлайн-банк в Телеграм, сообщается на сайте банка.

Через мессенджер пользователи смогут просматривать баланс счетов в ВТБ, переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП) и пополнять счет мобильного телефона.

Для запуска банка в Телеграм понадобится несколько этапов. Сначала будет можно проверить баланс карты и счетов в ВТБ, переводить средства через СБП, пополнять счет мобильного телефона.

Затем появится возможность проводить платежи по QR-коду, просматривать историю операций, переводить деньги с карты в другом банке на счет в ВТБ.

Сервис будет работать по технологии веб-виджета, которая обеспечит безопасность. Финансовая информация и транзакции не проходят через Телеграм, операции проводятся на стороне банка.