Клишас сообщил, что покинуть страну – не преступление

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что без поправок в УК невозможно изымать имущество уехавших в пользу сирот. Об этом пишет «РБК».

Ранее мы писали о предложении направить имущество уехавших на жилье сиротам. Андрей Клишас прокомментировал эту идею в своем телеграм-канале.

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс – никак. Покинуть страну – не преступление», – написал Андрей Клишас.

Законодательство не позволяет использовать чужое имущество для решения социальных проблем.