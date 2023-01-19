Общество

Клишас сообщил, что покинуть страну – не преступление

Также политик не нашел оснований, по которым можно привлечь имущество уехавших для решения жилищных проблем сирот.

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что без поправок в УК невозможно изымать имущество уехавших в пользу сирот. Об этом пишет «РБК».

Ранее мы писали о предложении направить имущество уехавших на жилье сиротам. Андрей Клишас прокомментировал эту идею в своем телеграм-канале.

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс – никак. Покинуть страну – не преступление», – написал Андрей Клишас.

Законодательство не позволяет использовать чужое имущество для решения социальных проблем.

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