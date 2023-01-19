Промсвязьбанк стал единственным акционером Московского индустриального банка

Промсвязьбанк внес в уставной капитал 100% акций Московского индустриального банка, сообщает «Интерфакс».

В 2019 году Центробанк отправил Московский индустриальный банк (МИнБ) на санацию и выделил для этого 128,7 млрд рублей.

В 2020 году Банк России решил передать проблемный банк Промсвязьбанку, который выкупит активы МИнБ на сумму 32,1 млрд рублей, но сделка не состоялась.

В июле 2021 года президент Владимир Путин принял закон, где описывалась схема передачи МИнБ Промсвязьбанку.

100% его обыкновенных акций Московского индустриального банка передается в казну по цене 1 рубль, затем эти акции будут внесены в уставный капитал Промсвязьбанка в качестве вклада РФ.