Бухгалтеры

😍В Сообществе профессиональных бухгалтеров теперь есть свой форум. Общайтесь круглые сутки!

Профбухгалтеров в СПБ становится все больше и больше, и мы поняли, что самое время создавать свой уютный уголок, где можно будет и совета у коллег спросить, и просто пошуметь. Встречайте новый раздел на форуме Клерка.

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Итак, по порядку: вы вступаете в Сообщество профессиональных бухгалтеров (зачем это делать, мы рассказывали тут) и автоматически попадаете в группу профбухгалтеров на форуме «Клерка»:

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Эта группа – как ваш список друзей ВКонтакте. Можно увидеть перечень всех, с кем можно пообщаться.

Из группы переходите в раздел профбухгалтеров на форуме. Он выглядит так:

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Дальше можете прочитать небольшую инструкцию – и вуаля, можете начинать общаться. Посмотрите внимательно, может быть, по интересующей вас теме уже есть ветка обсуждений. Если нет – можно легко создать новую.

И конечно, не забывайте про нашу аттестацию. Проходите курс по годовой отчетности и получаете сразу два огромных бонуса – сдачу отчетности за год без ошибок и статус аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров. Ждем вас!

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