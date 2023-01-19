😍В Сообществе профессиональных бухгалтеров теперь есть свой форум. Общайтесь круглые сутки!

Итак, по порядку: вы вступаете в Сообщество профессиональных бухгалтеров (зачем это делать, мы рассказывали тут) и автоматически попадаете в группу профбухгалтеров на форуме «Клерка»:

Эта группа – как ваш список друзей ВКонтакте. Можно увидеть перечень всех, с кем можно пообщаться.

Из группы переходите в раздел профбухгалтеров на форуме. Он выглядит так:

Дальше можете прочитать небольшую инструкцию – и вуаля, можете начинать общаться. Посмотрите внимательно, может быть, по интересующей вас теме уже есть ветка обсуждений. Если нет – можно легко создать новую.

И конечно, не забывайте про нашу аттестацию. Проходите курс по годовой отчетности и получаете сразу два огромных бонуса – сдачу отчетности за год без ошибок и статус аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров. Ждем вас!